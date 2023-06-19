السيطرة على حريق هائل بكشك في سوق المندرة شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق في أحد الأكشاك بسوق المندرة بشرق الإسكندرية، قبل امتداده لباقي الأكشاك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد الأكشاك بسوق المندرة، دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى باقي الأكشاك.

وبالمعاينة والفحص تبين تفحم أحد أكشاك بيع السلع الغذائية بسوق المندرة الكائن بجوار كوبري المندرة، وتسبب الحريق في حالة هلع للمواطنين وسكان المكان، خاصة بعد تصاعد النيران الكثيفة، ووجود الحريق في منطقة سكنية وسوق شعبي، والتخوف من امتداد النيران إلى المحلات الأخرى أو المساكن بالإضافة إلى إصابة شخصين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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