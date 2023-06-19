الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أساءت للجيش.. السودان يعترض على عقد اجتماع الآلية الرباعية بدعوة من كينيا

السودان
السودان

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، عن اعتراض حكومة السودان على عقد اجتماع الآلية الرباعية التي دعت إليه كينيا، بعد ظهر اليوم. 

وأكدت حكومة السودان، حسب بيان الخارجية، رفضها القاطع اختزال الحكومة الكينية في دعوتها لاجتماع الرباعية توصيف الصراع في السودان بأنه قتال بين جنرالين، وذلك في تسمية مخلة بين مؤسسة القوات المسلحة الوطنية والمجموعة المتمردة عليها.

بيان الخارجية السودانية

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة غير معنية بنتائج هذا الاجتماع لأنه لا يزال في انتظار رد من رئاسة منظمة الإيجاد حول اعتراض السودان على رئاسة كينيا للآلية ومواصلة جنوب السودان رئاستها.

وحذرت الخارجية السودانية من أن تعامل كينيا مع ملف الوساطة بهذه الطريقة يتنافى مع المبادئ الأساسية لمنظمة الإيجاد والمتمثلة في احترام سيادة الدول.

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