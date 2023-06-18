الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير صلاح حليمة: الأوضاع في السودان أصبحت أكثر تعقيدًا

صلاح حليمة
صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الأوضاع في السودان تسير في اتجاه أكثر تعقيدًا، وفي الوقت نفسه هناك تشابكات وتعقيدات في الموقف سواء السياسي أو العسكري.

وأضاف حليمة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أن هناك تطورات في الأوضاع بالسودان على 3 مسارات الأول هو المسار الإنساني حيث هناك حالات تدمير للمنشآت والمرافق والبنية التحتية، فضلًا عن عمليات السلب والنهب.

وتابع: "هذا ينتج عنه زيادة أعداد النازحين واللاجئين سواء داخل السودان أو خارجها" مؤكدًا أن مصر تتحمل في هذا الصدد عبئًا ضخمًا، موضحًا أن مصر استقبلت حوالي 250 ألف سوداني منذ بداية الأزمة.

صلاح حليمة: مصر تسعى لوقف إطلاق نار شامل ودائم في السودان

واستكمل: "فيما يتعلق بالهدنة ووقف إطلاق النار هناك محاولات كثيرة للتوصل لوقف إطلاق النار لكن في معظم الوقت يتم انتهاك الهدنة" مؤكدً أن مصر تسعى لوقف إطلاق نار شامل ودائم في السودان.

الأوضاع في السودان الأزمة السودانية السفير صلاح حليمة التاسعة برنامج التاسعة وقف إطلاق النار بالسودان

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