"إكسترا نيوز" تستعرض إنجازات 10 سنوات بقطاع الصناعة منذ 30 يونيو

حققت مصر منذ ثورة 30 يونيو العديد من الإنجازات الاقتصادية فى قطاع الصناعة على مدار الـ10 سنوات الماضية، ودعمت بقوة خلق مجتمع صناعى قوي يمكن الاستعاضة به عن فاتورة الاستيراد باهظة الكلفة، ودفع منتجات مصر إلى الأسواق العالمية، والعمل على تحقيق مبدأ الوفرة فى المعروض بالسوق المحلية، وبالتالى توفير السعر المناسب فى سوق التنافسية.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" إنجازات 10 سنوات بقطاع الصناعة، على النحو التالي:

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022/ 2023- 2026/ 2027).

- السعي نحو إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع.

- يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من المساهمة فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17%.

- زيادة مساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة 85% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

- تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي.

- تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المشروعات التراثية.

- إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية.

- تحقيق أعلى معدل للصادرات بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46% خلال عام 2021.