الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. المقرر المساعد للجنة النقابات: سندرس توصيات جلسة العمل الأهلى

مجدي البدوي
مجدي البدوي

كشف مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي في الحوار الوطني، عن نتائج جلسة مناقشة قضية العمل الأهلي التي تمت مناقشتها أمس الأحد بالمحور السياسي في الحوار الوطني، قائلًا: المقترحات التي تم طرحها في جلسة الأمس ستتم دراستها دراسة متعمقة ومتكاملة لنرى هل استوفت تغطية كل جوانب الملف أم تحتاج لمزيد من المناقشات.

وأكد البدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة خلال دراستها المقترحات التي تقدم بها كل المشاركين في جلسة الأمس، ستحدد هل ستحتاج لورش عمل حول المقترحات التي توجد على طاولة اللجنة والتي نظمتها أمس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وكذلك النظر في التعديلات التي طالب بها عدد من المشاركين على قانون العمل الأهلي، والتعامل مع تلك المقترحات على محمل الجد من أجل تقديم حلول فعالة لتفعيل دور العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر فعالية.

وأشار إلى أن الأمانة الفنية جمعت كل المقترحات وستتم دراستها ومناقشتها بالتنسيق مع إدارة المحور.

الحوار الوطنى المحور السياسي العمل الأهلي قانون العمل لجنة النقابات والعمل الأهلي محور السياسي مجدي البدوي

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