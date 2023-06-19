شئون الحرمين تستهدف نشر ألف ساعة بثًا رقميًا توعويًا بلغات عالمية خلال موسم الحج

تقيم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلسلة من المحاضرات التوعوية والدروس العلمية، بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، يشارك فيها العديد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين بواقع 300 ساعة، على أن يتم بثها عبر منصة منارة الحرمين.

تهدف الرئاسة الوصول إلى أكثر من 1000 ساعة بث رقمي بعشر لغات عالمية.

كما تقدم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين بـ51 لغة عالمية، من خلال 49 نقطة موزعة في صحن المطاف، والرواق السعودي، وتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام، إضافة لـ23 نقطة لإجابة السائلين في المسجد النبوي.

من جهة أخرى، تواصل وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الحديثة بمحافظة القريات، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وجرى توزيع 900 كتيب توعوي لإرشاد الحجاج حول أداء النسك، وفق ما جاء في القرآن والسنة، وتوزيع 700 "باركود" لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح، كما أجاب دعاة الفرع على 400 فتوى تختص بأعمال الحج وأداء النسك.

ونفذ الفرع 246 منشطًا اشتملت على كلمات دعوية ومبادرات تطوعية في جوامع ومساجد محافظة القريات، لتوعية الحجاج بفضل أداء هذا الركن العظيم، وأهم الأعمال التي ينبغي لهم القيام بها خلال رحلة الحج.

من ناحية أخرى تواصل الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تقديم أفضل وأجل خدماتها لضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف، من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وتتضمن برامج وخطط الإدارة النسائية إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل؛ لتطوير أداء الموظفات الرسميات وتأهيل المتقدمات للعمل في المواسم عن كيفية التعامل مع الزائرات، وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات، وكذلك إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات، سعيًا منها لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهم بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير المناخ التعبدي داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل، وكذلك توفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي من خلال المرشدات والمراقبات والمترجمات اللاتي جُندن لتقديم أفضل الخدمات والمحافظة على النواحي التنظيمية والأمنية بالمسجد النبوي وتوعية الزائرات.