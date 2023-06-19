خلافات سابقة.. اعترافات المتهم بقتل شاب في مشاجرة بمنشأه القناطر

أقر المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في منشأة القناطر أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، واعترف بأنه اعتدى عليه بسبب خلافات بينهما.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه بالإضافة إلى أقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في إحدى قرى منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم الاستماع لأقوال شهود عيان وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.