السجن غيابيًا 15 سنة لتاجر مخدرات فى برج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 سنة، غيابيًا، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدرة 200 ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبدالوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبدالحليم.



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1187 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب بضبط مواد مخدرة بحوزة المتهم بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب إلي قيام المتهم " ع.ع.ح" عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة.



فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده بالطريق العام، فأبصرته حاملًا كيسًا بلاستيكيًا أسود، وما إن شرعت في ضبطه حتي فطن المتهم لهم، وقام بالعدو محاولًا الفرار، فتعثرت قدمه وسقط وما كان يحمله أرضًا إلا أنه تمكن من النهوض مسرعًا وفر هاربًا تاركًا الكيس البلاستيكي الذي بفضه تبين احتواءه علي عدد 2 قطعة متحجرتين لمخدر الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.