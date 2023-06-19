المشدد 15 سنة لعاطل لحيازته هيروين فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبدالوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبدالحليم، بمعاقبة المتهم "ع.ع.ح"، بالسجن 15 عامًا غيابيًا، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدرة 200 ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1187 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب بضبط مواد مخدرة بحوزة المتهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب عن قيام المتهم " ع.ع.ح" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، ونفاذًا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده بالطريق العام، فأبصرته حاملًا كيسًا بلاستيكيًا اسود ، وما إن شرعت في ضبطه حتي فطن المتهم لهم، وقام بالعدو محاولًا الفرار، فتعثرت قدمه وسقط وما كان يحمله أرضًا إلا أنه تمكن من النهوض مسرعًا وفر هاربًا تاركًا الكيس البلاستيكي الذي بفضه تبين احتواءه علي عدد 2 قطعة متحجرتين لمخدر الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 263.26 جرام، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.