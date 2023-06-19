ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21.. إزالة 381 حالة تعد في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 381 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 180 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 14227 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 201 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 10 فدان و 1 قيراط.

وشدد " الفقي " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.