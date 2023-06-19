إصابة مستشارين إثر انقلاب تاكسي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب مستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، بجروح وكدمات في حادث انقلاب سيارة "تاكسي" ، على طريق "القاهرة - أسيوط الصحراوي" الغربي بعد الطريق الإقليمي بحوالي كيلو، إتجاه أسيوط، حيث كان يقلهما تاكسي إلى محل عملهما بمحكمة بني سويف إلا أنّ عجلة القيادة اختلت في يد السائق، وانقلبت السيارة بهم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من عمليات الإسعاف، بانقلاب سيارة تاكسي كانت تقل مستشارين إلى محل عملهما بمحكمة استئناف بني سويف، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة تاكسي على طريق أسيوط الغربي بعد الطريق الإقليمي، ووجود 3 مصابين وهم أحمد سفيان طه أبو رحاب (47 سنة) ومقيم بالقاهرة، مصاب بجرح بالجبهة طوله 2 سم وكدمة بالأنف، وبهاء الدين أمين محمد (45 سنة) بدون إصابات ظاهرية، وجرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات الخاصة ، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

كما أسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم عن إصابة أحمد بكري محمد (40 سنة)، سائق تاكسي ومقيم أبشواي بكدمة بالكتف، ورفض النقل إلى أي مستشفى.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.