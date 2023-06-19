مارسيل كولر يُحدد 6 مراكز بحاجة للتدعيم خلال الانتقالات الصيفية

يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اجتماعًا مع محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لعرض رؤيته النهائية فيما يخص صفقات الانتقالات الصيفية، خاصة في مركز المهاجم الذى بات يرغب في ضم لاعبين فيه؛ أحدهما محلي والآخر أجنبي.

وكشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء أن كولر حدد 6 مراكز بشكل نهائي في تقريره الفني لتدعيم صفوفه سواء مدافعًا وظهيرًا أيسر وجناحًا أيسر ووسط مدافع ووسط مهاجم ورأس حربة صريح.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كولر طلب من إدارة الكرة التعاقد مع لاعبين بمواصفات مميزة يستطيعون إفادة الفريق، والتأقلم بسرعة مع باقي العناصر من أجل الاستمرار في المنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني تمسك بقراره بشأن ملف المعارين وضم مهاجم أجنبي، والتحفظ على فكرة المهاجم المحلي، خاصة أنه رفض الأسماء التى عرضت عليه مؤخرًا.