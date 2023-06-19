ديانا شعبان تحرز برونزية الجمباز الايقاعي بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

حصلت ديانا شعبان، لاعبة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق مجموع الجولات أول الغيث برونزيتان لمصر في أولى منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي تقام في العاصمة الألمانية برلين، وتشهد مشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 190 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية.

وتشارك مصر في 15 رياضة، منهم الجمباز الإيقاعي، الذي كان أول الرياضات التي انطلقت رسميًا صباح يوم الافتتاح بمباريات التقسم، وجاءت المنافسات الرسمية في اليوم التالي، حيث أسفرت عن فوز لاعبة الجمباز ديانا شعبان بالميدالية البرونزية وحصولها على المركز الثالث، بينما حصلت زميلتها رحمة خالد على المركز الخامس. وكانت فرحة المدير للجمباز د. حسين البسيوني والمدربة زينب خالد طاغة على اعتبار أنها أول الميداليات، وقام د. باسم التهامي رئيس البعثة ونائبة عمرو الطحاوي بالاحتفاء باللاعبتين بهدف تحميس جميع الفرق على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات. وتقام اليوم نهائيات الجمباز الإيقاعي لأربع سباقات (شريط - طوق - كرة - حبل) حيث تشارك فيها ديانا شعبان ورحمة خالد.

جانب من الحدث

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