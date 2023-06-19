مغامرات لا تُنسى.. أهرامات الجيزة تتصدر أشهر مناطق الجذب السياحى فى 2023

أكد موقع "wio news" الهندي أن العالم يعج بالكثير من مناطق الجذب السياحي، ولكن ثمة بعض المواقع التي لا يتجاوز عددها 10 مواقع تُعد هي الأبرز والأفضل، لعل أبرزها الأهرامات وأبوالهول في مصر، والتي لا يمكن لأي شخص يعشق المغامرة أن يفوت مثل هذه الرحلة.

وتابع أن العالم ملىء بالمواقع التي يمكن أن تكون صالحة لقضاء مغامرة لا تُنسى، ولكن بعض مناطق الجذب السياحي في العالم هي الأفضل من غيرها، والتي يجب زيارتها خلال عام 2023.

أشهر تماثيل العالم

وأضاف الموقع الهندي أن من بين أكبر التماثيل في العالم تمثال أبوالهول بالجيزة، وهو تمثال ضخم لأبوالهول مستلق، وهو مخلوق أسطوري، حيث تعتبر الرحلة لأهرامات الجيزة وأبوالهول من الأفضل في 2023.

وتابع أن أبوالهول مصنوع من الحجر الجيري ويبلغ طوله حوالي 240 قدمًا (73 مترًا) وارتفاعه 66 قدمًا (20 مترًا)، حيث يقع النصب التذكاري في الجيزة بمصر، وقد تم تشييده في عهد الملك خفرع (حوالي 2575- 2465 قبل الميلاد) وهو يصور وجهه.

تصدر مصر لقوائم السياحة العالمية في 2023

وكانت مصر قد نجحت في الوصول إلى قائمة الوجهات السياحية العشر الأكثر شعبية لعام 2023، حيث احتلت المركز السابع وفقًا لتقرير معهد ماستركارد للاقتصاد، وهي المرة الأولى التي تحتل فيها مصر هذا الترتيب منذ بدء التقرير.

وأصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقرير اتجاهات صناعة السفر لعام 2023، والذي يقدم لمحة عن السفر العالمي وسط التغيرات الاقتصادية المستمرة، وإعادة فتح حدود الصين وزيادة طلب المستهلكين، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقًا للتقرير، يستفيد المستهلكون من عودة نظام السفر التقليدي في عام 2023 مع إعطاء الأولوية للسفر الترفيهي، حيث يرغبون في السفر إلى وجهات جديدة حول العالم.

وأضاف أن استمرار الطلب على السفر الترفيهي كان أبرز مشهد لقطاع السياحة هذا العام.

جاء سفر الأعمال في المرتبة الثانية بعد السياحة الترفيهية مباشرة، حيث انتعش خلال النصف الثاني من عام 2022، لا سيما في الثقافات التي لا تزال تعطي الأولوية للعودة إلى المكتب.