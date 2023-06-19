الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الرياضة تشارك ضمن الوفد المصري بمؤتمر بون للمناخ بمقر الأمم المتحدة بألمانيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت وزارة الشباب والرياضة المصرية للعام الثاني، باجتماعات الأجهزة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بمؤتمر بون للمناخ، بمقر الأمم المتحدة بمدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال الفترة من (5-15) يونيو، بمشاركة مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية، ضمن وفد الحكومة المصرية وذلك في إطار الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخCOP27.

 

وجاءت هذه المشاركة للبناء على مخرجات ما تم إنجازه خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر في ملف الشباب، والذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، حيث شهدت الرئاسة المصرية عددا من الإضافات غير المسبوقة منها تخصيص جناح للشباب والطفل، تعيين مبعوث لرئيس المؤتمر للشباب، إقامة أول منتدى للشباب بناء على توصيات برنامج عمل جلاسكو خلال يوم الشباب والذي أتاح فرصة للتواصل بين المندوبين الشباب ورؤساء وفود المفاوضات والوزراء، بالإضافة إلى التوسع في الدعم لإقامة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للشباب COY17 وتوفير اقامات مخفضة للمندوبين الشباب بالمؤتمر، ومن المنتظر انتقال الرئاسة من جمهورية مصر العربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ديسمبر المقبل.

 

وشارك ممثل وزارة الشباب والرياضة في جلسات (ACE Dialogue) والمعنية بالتمكين من أجل العمل المناخي، حيث أشار إلى عدد من الإحصائيات والاستبيانات التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة فيما يخص الوعي لدى الشباب والنشء بالقضايا المناخية، وعدد من التدريبات والبرامج التي تهدف إلى استعراض التجارب الناجحة من الدول المختلفة في تمكين الشباب والنشء في العمل من أجل المناخ، كما شارك في جلسة (Youth Stocktake) لبيان الخطوات القادمة لأليات مشاركة الشباب في عمليات الاتفاقية وما تم إنجازه خلال الرئاسة المصرية بحضور الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر COP28، بالإضافة إلى الاجتماعات التنسيقية لمجموعة G77 لتمكين للشباب والنشء من أجل العمل المناخي.

 

كما عٌقدت عدد من الاجتماعات منها اجتماع الشباب العربي بمؤتمر بون للمناخ بحضور ممثلي الشباب عن دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة المغرب، دولة تونس، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، والاجتماع الثنائي بين فريق عمل ملف الشباب بين الرئاسة المصرية وفريق عمل الشباب بالرئاسة الإمارتية بقيادة الوزيرة شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ برئاسة COP28، كما عقدت الرئاسة المصرية اجتماع ثنائي مع دائرة الشباب والنشء بالاتفاقية YOUNGO تم خلاله استعراض الخطوات المتخذة من أجل دمج وتمكين الشباب المصري على المستويين المحلي والدولي.

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COP27 استبيانات الأجهزة التنفيذية الاجتماعات التنسيقية الإمارات العربية المتحدة الحكومة المصرية الشباب والرياضة

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