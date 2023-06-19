الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمشاركة واسعة.. انطلاق منتدى الأعمال الأردني العراقي في عمان غدا

العراق والأردن
العراق والأردن

تنطلق غدا في العاصمة الأردنية عمان، أعمال منتدى المال والأعمال الأردني – العراقي الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي، تحت شعار " بناء جسور الازدهار المشترك".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية سيشارك في المنتدى مئات المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال وشركات من البلدين لمناقشة العديد من الجلسات والتي تركز على الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي، والبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة وقوانين الاستثمار في كلا البلدين والاستثمار في القطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقاري، والاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

- أهداف المنتدى

ويهدف المنتدى بحسب الوكالة لدعم علاقات البلدين التجارية والصناعية والاستثمارية ونقلها لمرحلة جديدة من التعاون والمنافع التي تخدم مصالح الشعبين.

من جهته قال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الاردني سعد ناجي، إن تنظيم المنتدى يأتي انطلاقاً من رؤية قيادتي البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين.

وأضاف "ناجي" أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات والتبادل التجاري بين الأردن والعراق وإقامة شراكات مشتركة، إلى جانب مناقشة كل التحديات التي تواجه سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية.

الأردني – العراقي العراق الأردن منتدى عمان العراقي

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