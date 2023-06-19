الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة أسيوط تنظم قافلتين طبيتين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

نظمت جامعة أسيوط، قافلتين طبيتين بقريتي "ريفا "، و"أولاد إبراهيم" بمركز أسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي مجانا على نحو (1560) حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا؛ لتقديم الخدمات الصحية، والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل؛ حيث ضمت القافلتان نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري والصيدلة والتمريض بالجامعة، بعدة تخصصات طبية (الأطفال - الباطنة - النساء - الجلدية - الأنف والأذن والحنجرة).

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إنه تم توقيع الكشف الطبي للمشاركين بالقافلة ، وصرف الأدوية على المرضى بالمجان، بالتعاون مع كلية الصيدلة، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لإجراء الفحوصات اللازمة، والعمليات الجراحية للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي.

وشملت أنشطة القافلة أيضا؛ تنفيذ حملات ومحاضرات توعية، بجانب توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي، وطرق العلاج والتأهيل النفسي، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات توعوية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وبعض الأمراض المزمنة، والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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