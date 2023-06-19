سفير المملكة المتحدة بالقاهرة: نسعى لشراكة استراتيجية مع مصر والبنك الدولى

أكد سفير المملكة المتحدة لدى مصر جاريث بايلي، أن بلاده سعيدة بالتعاون مع مصر والبنك الدولي، في شراكة استراتيجية لتحقيق النمو الشامل وأن المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم مساعدات لتحقيق ومساندة أوجه الشراكة.

جاء ذلك خلال المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي تنظمه وزارة العدل، اليوم الإثنين بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" إنترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وأشار إلى أن المشاركة الواسعة في أعمال المنتدى من خلال وفود تمثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والأردن ولبنان تعكس أهمية المنتدى.

ولفت إلى أن المنتدى سيعمل على إثراء الحوار في المنطقة في مجالات إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن المحاكم المتخصصة في مجال الإفلاس تزداد أهميتها بمرور الوقت.