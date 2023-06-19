الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل بجنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن استشهاد ثلاثة  فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 31 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء الشهداء كما يلي:-

الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين.

الطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما).

قسام فيصل أبو سرية (29 عاما).

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الصحة في بيان نشر لها عبر الموقع الرسمي أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 14 إصابة بينها 5 بجروح حرجة إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 16 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

يشار إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، فيما قامت بنشر قناصتها فوق بعض المنازل، حيث دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

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