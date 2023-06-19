السجن المشدد 5 سنوات لشخص يتاجر فى مخدر الأفيون بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره في المواد المخدرة بناحية قرية الزاوية بمركز أسيوط.

تعود تفاصيل القضية رقم 20142 لسنة 2022 جنايات مركز أسيوط عندما ورودت معلومات للرائد أحمد عادل عبد العال مفتش منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط تفيد قيام "محمد . س . ع" يحوز كمية من جوهر الأفيون المخدر.

وبتقنين الإجراءات الأمنية اللازمة التى قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، انطلقت قوة أمنية لضبط المتهم وتفتيش منزله وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من جوهر الأفيون المخدر وسلاح أبيض، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.