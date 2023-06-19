الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يعقد اجتماعا مع لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا مع جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

ويناقش وزير التعليم خلال الاجتماع، بحث ما تم خلال الأيام الامتحانية الماضية منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة، بهدف تلاشي السلبيات والوقوف علي المشكلات التي واجهتهم خلال إجراء الامتحانات والعمل على حلها، حيث رصدت الوزارة كافة السلبيات من خلال غرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات.

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات  الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الاثنين 12 يونيو ، لامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في المواد غير المضافة للمجموع، ومادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب وطالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى أمس عدد (1179) طالب وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالب وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي اللغة العربية العمليات المركزية امتحانات الثانوي امتحان مادة اللغة العربية انطلاق امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة ثانوية العامة

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف بـ82 مليون دولار

"الوزراء": 1.6 مليون مستفيد من مبادرات "تحيا مصر" للحماية الاجتماعية بالربع الأول من 2023

وصول قاتلة طفلها لمحكمة جنايات الزقازيق لحضور ثانى جلسات محاكمتها

لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. رئيس شئون الحرمين يُدشن 20 معرضًا ميدانيًا ورقميًا

كمين بالشرقية يسقط تاجر مخدرات بحوزته 87 طربة حشيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل..كيف لعب وزير الخارجية التركي دوراً في التعاون مع إسرائيل؟

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

"الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد شخص وإصابة 22 خلال اقتحام الاحتلال جنين