وزير التعليم يعقد اجتماعا مع لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا مع جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

ويناقش وزير التعليم خلال الاجتماع، بحث ما تم خلال الأيام الامتحانية الماضية منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة، بهدف تلاشي السلبيات والوقوف علي المشكلات التي واجهتهم خلال إجراء الامتحانات والعمل على حلها، حيث رصدت الوزارة كافة السلبيات من خلال غرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات.

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الاثنين 12 يونيو ، لامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في المواد غير المضافة للمجموع، ومادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب وطالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى أمس عدد (1179) طالب وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالب وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).