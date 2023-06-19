وزير العدل: القيادة السياسية حريصة على تحفيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، حرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي "المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار" تعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل، خلال افتتاح المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

- الدولة عازمة على تحقيق طفرة واضحة في مجال تعزيز الاستثمار العربي والأجنبي

وأشار وزير العدل، إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر من خلال المجلس الأعلى للاستثمار، تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق طفرة واضحة في مجال تعزيز الاستثمار العربي والأجنبي عبر إجراءات حاسمة ومدروسة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع.

وأضاف أن الدولة المصرية عازمة على تعظيم الاستثمار من خلال التعاون الدولى بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تؤكد على أن مصر عازمة على تعظيم الاستثمار والمناخ الداعم له بآليات جديدة تواكب الواقع، حيث جرى إعداد بنية تشريعية جيدة من أجل هذا الغرض، حيث تم تعديل قانون إعادة الهيكلة والإفلاس.

وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يعد إحدى آليات التعاون الجديدة بين الدول المجاورة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعظيم فرص الاستثمار.