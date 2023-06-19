وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد مجموعة "النافع" السعودية التعاون المشترك

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع مدير عام مجموعة شركات "النافع" السعودية، ماجد النافع، والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي إلى السوق السعودية.

ورحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالضيوف، وتمت الإشارة إلى أن الوفد السعودي موجود في مصر للمشاركة في معرض الخمسة الكبار المُقام بأرض المعارض بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن الهدف من عقد هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي إلى السوق السعودية، واستعرض أبرز المنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الأساسي، والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وأكد الوزير محمد صلاح على إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي ولا سيما شركات الدول العربية الشقيقة في مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يتضح جليًا في وجود العديد من الشراكات التعاونية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى، بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، معربًا عن اهتمام الوزارة بتوطين مختلف الصناعات في شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية المختلفة والحرص على تغذية الصناعات بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة، خاصةً في ضوء ما يشهده العالم من تحديات تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية المتاحة لتقليل الفجوة الاستيرادية.

من جانبه، قام مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية بتهنئة وزير الدولة للإنتاج الحربي للانتقال الفعلي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة والتي تمثل نقلة نوعية في نظم الإدارة الحديثة.

وأوضح النافع أن المجموعة تتواجد في السوق السعودية منذ عام 1978، مستعرضًا مجالات عملها حيث تتخصص في (تجارة الحديد والمعادن بأنواعها، الصناعات المعدنية الثقيلة، المقاولات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية)، مؤكدًا حرص المجموعة لتلبية احتياجات عملائها مع مواكبة كل ما هو جديد في عالم الصناعات المعدنية من خلال فريق الجودة بالمجموعة من ذوي الخبرة والمبدعين في هذا المجال مع تقديم خدمة ما بعد البيع متميزة، وأشار إلى حصول الشركة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو والأزمي والتزامها بالمعايير السعودية "ساسو".

وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لدعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب على الرغم من التحديات العالمية، مشيرًا إلى اهتمام مجموعته بالمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة على أرض الواقع ووضع آليات وخطط لتفعيل التعاون المشترك.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية.