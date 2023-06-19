الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تطلق بالونات حرارية في سماء جنين

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، ان هناك طائرات تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قامت بإطلاق بالونات حرارية في سماء مخيم جنين، والتي تعد أول مرة لاستخدام طائرات حربية منذ عام 2002.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة القناة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي مازالت حتى اللحظة تحلق في سماء جنين تحديدا حي الجابريات من مدينة جنين.

وأشارت مراسلة القناة، إلى أن تحليق الطائرات جاء بعد عملية مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال التي أرسلت تعزيزاتها العسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها بسبب اندلاع مواجهات عنيفة ما بين قوات الاحتلال وبين الشباب الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 22 آخرين بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

ونوهت إلى أن الحكومة والجيش الإسرائيلي، لم يعلن أي تفاصيل عن تلك العملية العسكرية التي قام بها في مدينة جنين ومخيمها حتى الان، عدا عن ذلك لم تذكر اي مصادر رسمية اصابة الجنود الاسرائيلية ولكن ما يتم تداوله من قنوات عبرية بحسب مصادر فلسطينية بوجود إصابة 6 علي الأقل من جنود الاحتلال منذ عمليه الاقتحام وحتي اللحظة من خلال تفجير كمين إسرائيلي من قبل فلسطينيين اتجاه مركبة شرطية.

القدس المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات حربية إطلاق بالونات حرارية

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