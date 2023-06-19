"سمع هس" لكريم عبدالعزيز والعسيلى تتخطى الـ مليون مشاهدة فى ساعات

حققت أغنية «سمع هس» للنجوم كريم عبدالعزيز ومحمود العسيلي وكريم محمود عبدالعزيز انتشارًا هائلًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إطلاقها ضمن الحملة الترويجية لفيلم «بيت الروبي»، المقرر إطلاقه في دور العرض بداية من الأربعاء المقبل للمشاركة في موسم عيد الأضحى.

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز

وبعد أن طرحت شركة سينرجي فيلمز المنتجة لفيلم "بيت الروبي"، الذي يخوض بطولته النجمان كريم محمود عبدالعزيز وكريم عبدالعزيز، الأغنية الدعائية الرسمية للعمل بعنوان "سمع هس" وصلت مشاهدتها حتى الآن إلى مليون و350 ألفًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى مشاهدات عالية عبر جميع المنصات.

وأغنية "سمع هس" غناء مشترك بين المطرب محمود العسيلي والنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وهي من كلمات فليبينو وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وميكس وماستر عمار خاطر، ومن المقرر طرح الفيلم للجمهور بدور العرض السينمائية يوم 21 من شهر يونيو الجاري، على أن يستمر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل وينافس مجموعة كبيرة من النجوم بأعمالهم الأخرى.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم "بيت الروبى" يشارك في بطولته بجانب كريم عبدالعزيز كل من نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.