الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى يكشف توزيع القروض على القطاعات

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت نسبة القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص، لتصل إلى نسبة 62.8% من إجمالي القروض الممنوحة للبنوك، وحصل قطاع الصناعة على 29%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.2%، وقطاع الزراعة 2.2%، فيما حصل القطاع العائلي على 30.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.

ووصل إجمالي حجم القروض الممنوحة من البنوك، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي إلى 4.3 تريليون جنيه، بارتفاع 807.5 مليار جنيه خلال 8 أشهر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 18.3% خلال 8 أشهر، لتصل إلى 7.8 تريليون جنيه، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية.

الجدير بالذكر أن دعم الدولة لقطاع الصناعة يأتي في إطار خطة لتوطينها بدخول صناعات جديدة والتوسع في القائمة، وبتعليمات رئاسية ساهمت في إقامة مجمعات صناعية والاهتمام بالحرف والصناعات الصغيرة وتقديم تمويلات بفائدة مخفضة 8% على مدار أكثر من عامين وإسقاط الكثير من الديون المتعثرة.

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