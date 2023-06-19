الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انطلاق مؤتمر "إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار"

وزارة العدل
وزارة العدل

بدأت اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" إنترناشيونال، وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

يُذكر أن وزارة العدل أدخلت على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري تعديلات جوهرية تضمنت تيسيرات تساهم بشكل فعال في دعم مُناخ الاستثمار الوطني والأجنبي، وللأخذ بيد المُتعثرين والعمل على الإبقاء عليهم داخل السوق، لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد تعزيزًا للمنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.

وتعد هذه التعديلات هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهو ما دعا البنك الدولي إلى عقد هذا المنتدى في القاهرة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الموضوع.

اعادة هيكلة التجارة الامريكية القانون التجاري مجموعة البنك الدولي وزارة التجارة الأمريكية وزارة العدل

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