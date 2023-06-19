الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 30 تاجر سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي في الغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 30 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 30  تاجرا، يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيه زيادة فى "القاروصة" الواحدة، وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شؤونها.
 وفى سياق متصل تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 500 ألف عبوة عصير وحلوى أطفال منتهية الصلاحية، داخل مصنع بير سلم غير مرخص بطنطا.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين بندر طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وباستهداف المصنع تبين أنه غير مرخص، وتم ضبط 500 ألف عبوة عصير  وحلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، و2 طن خامات شيكولاته وسودانى انتهاء مايو 2023.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شؤونها.

ضبط شهيد تاجر سجائر جملة وقطاعى يقومون بالبيع بأزيد التسعيرة بالغربية

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