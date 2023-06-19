الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لميس جابر لـ"الشاهد": الإخوان مثل "مستر إكس" لا ينتهون.. والوعى هو الحل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتورة لميس جابر

أكدت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، أن الإخوان لا ينتهون فهم مثل "مستر إكس"، فهم من يثيرون الناس عن الغلاء ويتحدثون دائمًا عن لقمة العيش.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان بعد 64 و65 هربوا إلى السعودية متابعة: "بيستخبوا تحت السلم وينتشروا ويحضروا دعم، وبدأوا يظهروا في الجامعة في السبعينات ووقتها ذهبت أسجل ماجيستير ووجدت الجامعة جماعات"، مؤكدة أن خطأ الرئيس الراحل أنور السادات، أنه فتح لهم الجامعة. 

لا أستبعد أن يكون للإخوان دخل في أزمة الدولار

وأكدت أن الرهان يكون على الوعي، فنحن نعيش في مأزق اقتصادي، ولا يستبعد أن يكون للإخوان يد في أزمة الدولارات، وسحبها من الأسواق، وسبق وقاموا بذلك لأنهم لا ينتهون. 

لميس جابر الإخوان مستر اكس أزمة الدولار انور السادات الجامعة

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