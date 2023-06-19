لميس جابر تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائها مع مبارك ورأيه فى السيسى

كشفت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، تفاصيل زيارتها للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالمستشفى، وماذا قال لها عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "زرت مبارك بالمستشفى لأني أحب هذا الرجل لأننا عشنا 30 سنة في أمان والحكم على التاريخ لسة بدري عليه".

وأضافت: "قلت له إيه رأيك في عبدالفتاح السيسي قال لي (اقفوا وراه)، وأنا اقف وراه من أول يوم شفته لأنه يدخل القلب دون استئذان وإحنا شعب عاطفي".

طمأنته للفنان يحيى الفخراني

وعن فعاليات “تفتيش حرب” الذي قام به عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها بمقر “الفرقة التاسعة المدرعة التابعة للمنطقة المركزية العسكرية”، بحضور الفنانين والصحفيين، مؤكدة أن الفنان يحيى الفخراني، قام ليسلم عليه، ولكنه جاء إليه، وقال له يحيى: "أنا قلقان إن الناس ماتنزلش لأن الناس زهقت"، فقال له: "ماتخافوش وماتقلقوش".

وكان وقتها عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع طلب من الناس بالنزول والمشاركة في الانتخابات، ورفض مقاطعتها.