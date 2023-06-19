النائب مكرم رضوان: يجب تعديل قانون تنظيم الجامعات لتفعيل المجلس الصحى المصرى

أعلن الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الجامعات، ليتوافق مع قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجلس الصحي المصري نص على البورد المصري، وهي الشهادة التي تطبق على خريجي الكليات الصحية، ومن الأولى أن يطبق البورد المصري للأقسام الإكلينيكية.

وأضاف أنه لابد وأن يتوافق المجلس الصحي مع قانون تنظيم الجامعات، ليعترف به المجلس الأعلى للجامعات ليصبح شهادة معترف بها عالميًا، ويقبل تعيين الحاصل عليه كمدرسين، وهو ما سيسهل على الأطباء المصريين الحصول عليه، بدلًا من الحصول على معادلات وشهادات كثيرة لتتوافق مع البورد الأمريكي والكندي والسعودي وغيرها ليتمكن الحاصلين عليه من العمل بالدول المختلفة، فيما ستكون الزمالة المصرية معترف بها من كل دول العالم.

وأشار "رضوان"، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون الزمالة المصرية، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون المجلس الصحي المصري، وتم التوافق على مشروع المجلس الصحي، بإضافة بعض بنود من مشروعه للقانون النهائي.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن قانون المجلس الصحي نص على تشكيل المجلس من عدد من الوزراء، مثل الصحة و الدفاع، و الداخلية، و التعليم العالي، و الدفاع، و يتبع رئيس مجلس الوزراء، مما سيعطي القانون قوة في تنفيذ قراراته، و يسهل انتقال الأطباء من مستشفى لآخر، كما ينقل التبعية من جهة لأخرى بكل سهولة.