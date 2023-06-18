الكونغو الديمقراطية تهزم الجابون وتشعل صراع التأهل لكأس أمم إفريقيا 2023

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية، فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب الجابون، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فرانسفييل، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب الكونغولي، رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق عن الأهداف، عن المنتخب الجابوني، الذي حل في المركز الثاني، بنفس الرصيد، لتشعل الكونغو الديمقراطية، صراع التنافس نحو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

افتتح أرون تشيبولا، التسجيل في الدقيقة 34، قبل أن يتمكن فيتسون مايلي، من إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

ومن المقرر، أن يستضيف منتخب السودان، نظيره منتخب موريتانيا، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ويحتل المنتخب السوداني، المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الموريتاني، المركز الرابع، برصيد 5 نقاط.

ويخوض منتخب "صقور الجديان" المباراة على أرض محايدة، نظرًا للظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.