الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد البطران يطالب بمنع توقيع جزاءات قانونية على المبدعين

محمد فتحي البطران
محمد فتحي البطران

ألقى محمد فتحى البطران، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدى، كلمة خلال جلسة "تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي بالحوار الوطني" في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي بالحوار الوطني.

وقال البطران إن المعوقات التي يواجهها هذا القطاع تتمثل في انخفاض في نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية بشکل کبير مقارنةً مع دول العالم المتقدم وبعض الدول المجاورة.

وتابع: "تعاني مراکز البحوث من واقع متردى يتضح من خلال ضعف مسارات الابتكار والإبداع لديها والنهوض بالمستوى العلمي، والتعقيدات الإدارية والمالية في انخفاض متوسط عدد الباحثين في الدول العربية".

ولفت إلى أن الانخفاض الکبير في عدد براءات الاختراع في الدول العربية نتيجة حتمية لانخفاض المستوى العلمي للجامعات العربية وغياب الحوافز وأکاديميات البحث العلمي المتخصصة، كما أشار لتدني مستوي مساهمة المرأة العربية في البحوث العلمية، فضلاً عن ضعف التعاون والتنسيق المتبادل بين المراکز البحثية في الدول العربية وانعدام تبادل الخبرات والأفکار العلمية والتقنية فيما بينها، ولفت إلى إشكاليات تتعلق بغموض بعض النصوص بما يؤدي إلى اختلاف تأويلها.

وأوصى البطران، بتخصيص جزء من ميزانية الدولة يكون مخصصا لأغراض البحث العلمي، حيث تشير الأرقام إلى تردي واقع البحث العلمي ومراکز البحوث العربية، وأوضحت الدراسات الإحصائية أن الإنتاجية العلمية للدول العربية في مجال البحث العلمي متدنية جداً، إذ بلغت (10%) من المتوقع، وقدرت إنتاجية الباحث الواحد بحدود (0.2) بحث للباحث سنويا، في حين تصل هذه النسبة إلي (1.5) بحث في الدول المتقدمة، وخصصت الجامعات العربية (1%) من ميزانيتها للبحث العلمي في حين تجاوزت هذه النسبة (40%) في الولايات المتحدة، فضلاً عن ذلك فإن معدل الإنفاق علي البحث والتطوير لکل فرد بلغ حوالي أربعة دولارات فقط، في حين وصل هذا المعدل إلي (195) دولار في اليابان و(230) دولار في ألمانيا.

وطالب بالحماية الجنائية لإبداعات الفكر والعقل والتنظيم القانوني لتيسير عمليات تسجيل الابتكارات و الاختراعات، ومنع توقيع أي جزاءات قانونية على المبدعين نتيجة لإبداعهم، بالإضافة إلى توضيح تحديدا ما يعد جريمة وما لا يعد كذلك على الباحث.

كما طالب بالدعم المالى والمعنوي للباحثين داخل وخارج البلاد وحرية الحصول على المعلومات، ويكون ذلك بتوفير قاعدة بيانات للباحثين بصورة كافية لمتطلبات البحث وبطريقة تضمن سهولة الوصول للمعلومة أيضاً،  وتيسير سبل الوصول إلى المعلومة بالطريق المشروع وبطريق قانوني ميسر للباحثين.

ودعا إلى تيسير التعامل مع المكتبات العالمية ومنع تحصيل أي رسوم مقابل خدمة الاطلاع لكافة المكتبات العامة ومكتبات الجامعات المختلفة وتشجيع الدخول والاطلاع بها وجعلها جزء من دعم البحث العلمي، وعقد ندوات بصفة دورية للمناقشات العلمية في الموضوعات المختلفة ولتطوير البحث العلمي، ووضع استثناءات لأغراض البحث العلمي في الحصول على المعلومة وجعلها غير محدودة وغير مجرمة، وإلزام الجهات الحكومية المختلفة لتوفير المعلومة، وإنشاء قاعدة بيانات يتمكن الباحث من خلالها من الحصول على المعلومة، مع حرية تبادل الأساتذة والطلاب والباحثين بين الجامعات ومراكز البحث المختلفة، وإمكانية القيام ببحوث وندوات مشتركة بين الأساتذة والباحثين المصريين وغير المصريين، ويشمل ذلك سفر واستقبال الأساتذة والباحثين.

كما تضمنت توصيات عضو التنسيقية، إتاحة حرية التنقل للباحث وتيسير إعداد التأشيرات خارج البلاد لأغراض البحث العلمي، وعقد بروتوكولات تعاون مع المكتبات العالمية لتيسير سبل الوصول إليها سواء الجانب الرقمي أو السفر بتكاليف ميسرة، وعقد اتفاقيات دولية لتيسير انتقال الطلاب الباحثين ودعمهم ماديا وعلميا، وإنشاء جامعة خاصة بالبحث العلمى، والنظر فى التجارب الدولية ومنها تجربة جنوب أفريقيا.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجماعة الأكاديمية المصرية البحث العلمي الحوار الوطنى لجنة حقوق الانسان

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

"شهيدة الثانوية العامة".. تفاصيل وفاة مراقبة داخل اللجنة

نشرة الحوادث: علاقة مشبوهة بمحامية مع قاتل طبيب الساحل ونجاة 15 طالبًا من الموت

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

60 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة

مينا النجار على بوستر دعائى منفرد لمسلسل "ريفو 2"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران