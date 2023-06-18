استمرار الخلافات في القضايا.. تفاصيل اليوم الأول من زيارة بلينكن فى بكين

قال مسئولون أمريكيون اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والصين فشلا في التغلب على أخطر خلافاتهما لكنهما تمكنا من مناقشتها بطريقة بناءة محتملة واتفقا على مواصلة المحادثات.

وقال المسئولون وفق وكالة أسوشيتد برس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استطاع خلال اجتماع استمر قرابة 6 ساعات تأمين زيارة وزير الخارجية الصيني تشين جانج لواشنطن، ولكنهم قالوا إن التقدم في قضايا أخرى لا يزال عملاً قيد التقدم.

وسيكون لدى بلينكن، أعلى مسؤول أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى مع الصينيين يوم الإثنين، بما في ذلك من المحتمل أن يكون مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

على الرغم من وجود بلينكين في العاصمة الصينية والتقييم المتفائل نسبيًا لاجتماع اليوم الأحد، إلا أن احتمالات حدوث أي تقدم كبير في أكثر القضايا إثارة للقلق التي تواجه أكبر اقتصادين على كوكب الأرض تظل ضئيلة.

وتأتي رحلة بلينكن في أعقاب تأجيله لخططه لزيارة الصين في فبراير بعد سقوط بالون مراقبة صيني فوق السفينة الأمريكية بلينكن، وهو أعلى مسؤول أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

قد تمهد محادثاته الطريق لعقد اجتماع في الأشهر المقبلة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ، وأنهى أول يومين من المحادثات الدبلوماسية عالية المخاطر في بكين بهدف محاولة تهدئة التوترات التي جعلت الكثيرين في جميع أنحاء العالم على حافة الهاوية.

تتضمن هذه القائمة الطويلة خلافات تتراوح من التجارة إلى تايوان، وأوضاع حقوق الإنسان في الصين وهونغ كونغ إلى النفوذ العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي وحرب روسيا في أوكرانيا.

كما ضغط بلينكن على الصينيين للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين واتخاذ خطوات للحد من إنتاج وتصدير سلائف الفنتانيل التي تغذي أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وقال المسئولون الأمريكيون إن بلينكين طرح كل من هذه النقاط، على الرغم من أن أيًا من الجانبين لم يظهر أي ميل للتراجع عن مواقفهما الراسخة.