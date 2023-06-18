الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إسكان الشيوخ" توصي بتنفيذ مقترح نقل محطة السكة الحديد بدمياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد صلاح التمامي نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط، بحضور ممثلي الحكومة. 

وتضمنت الاقتراح نقل محطة سكة حديد دمياط من موقعها الحالي إلى موقع بديل وإنشاء محطة عصرية جديدة تستوعب حركة المترددين عليها من أبناء دمياط والمحافظات الأخرى، وأن الهدف من نقل محطة القطار للبعد عن الكتلة السكنية بحيث يتم نقلها من منطقة كفر البطيخ بشريط القطار  لكي تكون في مدخل دمياط في طريق كوبري الهاويس (السد)، خاصة أن المكان المتواجد به المحطة القديمة للسكة الحديدية في حال تطويره سيوفر الكثير من فرص العمل لشباب دمياط، خاصة وأن مكان المحطة يقع في مكان جغرافي يحقق الكثير من العوائد بالنفع منه لموقعة الممتد طولها تقريبا كيلو على كورنيش النيل مهدرة وغير مستخدمة الاستخدام الأفضل لكي يتم عمل مشروعات إسكان اجتماعي من أول مقابر السنانية حتى طريق الهويس، ويتم عمل في منطقة النوادى حديقة عامة تعود بالنفع على الجميع وأيضا أماكن لمشروعات للشباب بالكوبرى القديم، وكل هذا بالإضافة لتخفيف الضغط والزحام على الكوبرى الجديد خصوصا أن المنطقة والدوران ضيق مما يتسبب في اختناق مرورى وأثناء نزول الركاب من القطار، بالإضافة لمواكبة التطوير الذي يتم  في كل المحافظات بنقل المحطات والمواقف خارج الكتلة السكنية لتخفيف الضوضاء والازدحام.

وأوصت اللجنة بسرعة التنسيق بين هيئة السكة الحديد وهيئة الإصلاح الزراعي لتوفير قطعة الأرض المقترح نقل المحطة إليها حتى يتسنى البدء في التصميمات لموقع المحطة الجديدة.

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