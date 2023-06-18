الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عقار": 5 ملايين سودانى بمصر قبل الحرب و250 ألفًا عالقون على الحدود

عقار
عقار

قال مالك عقار، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن هناك قضايا اقتصادية وسياسية يقوم السودان بمناقشتها مع مصر، كما أنه تم مناقشة الأوضاع المتردية الأمنية التي يشهدها السودان حالياً نتيجة الحرب. 

وأكد "عقار"، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 5 ملايين مواطن سوداني بمصر قبل الحرب، وربع مليون عالقون على الحدود المصرية نتيجة الأوضاع الأمنية السودانية، وهذا العدد يتطلب أن يكون هناك إسراع في دخولهم الأراضي المصرية.

وأضاف أن حل قوات الدعم السريع ليس بتلك السهولة التي يتخيلها البعض.

وتابع: "أي دولة بيكون فيها جيش واحد تحت قيادة قائد عام يكون وضعها الأمنى قوي، والدعم السريع هو ناتج طبيعي لمحاربة الحركات المسلحة بالسودان".

مالد عقار الحرب السودانية اكسترا نيوز الوافدين بمصر حل الدعم السريع

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