إخلاء سبيل مالك سيارة صدم مواطنًا أثناء عبوره الطريق بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، إخلاء سبيل مالك سيارة صدم شخصا بسيارته أثناء عبوره طريق السويس بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة الاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق السويس يفيد بوجود مصادمة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ما أسفر عن إصابة بكسور متفرقة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اقتياد مالك السيارة إلى قسم شرطة التجمع والتحفظ عليه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.