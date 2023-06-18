60 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة

تفقد مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة مشروع تنفيذ الطريق المزدوج المار أمام المدينة بطول ١٤ كيلو متر وقد تصل تكلفة المشروع نحو بتكلفة 60 مليون جنيه.

كما تفقدوا أعمال طبقة الأساس (تربة زلطية) والطبقة الرابطة الأسفلتية وأعمال البلدورات بينما بلغت نسبة الإنجاز ٩٥% حتى الآن.

وتابعوا أعمال تنفيذ أسفلت منطقة الشريط المميز بعرض ٢٠٠ متر الذي يخدم قطع أراضي إسكان مميز وأكثر تميز بطول ١٠ كيلوات بكمية ٢٠٠ ألف متر مربع وقد تصل تكلفة المشروع نحو ٣٤ مليون جنيه.

وأكد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة متابعة المشروعات المتعثرة بالمدن الجديدة والعمل على سرعة الانتهاء منها مع المحافظة على أعلى المواصفات والمعايير.