أمين الفتوى: الشيخ الشعراوى كان لديه سر الوصول للناس (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، والذي تحل ذكرى وفاته في 17 يونيو من كل عام، يصدق فيه قول بعض السلف الصالح: (إذا أقبل العبد على الله بقلبه فإن الله يقبل عليه بقلوب عباده).

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الشيخ محمد متولي الشعراوي، أقبل على الله بقلبه في القرآن الكريم، أقبل على الله، كان يبسط المعلومة للناس، ولذلك وهب وأصبح الحب الموجود في قلوب الناس، ليس على مستوى مصر فقط، بل للعالمين، يعني جميع الناس، فهو عالم أزهري جليل يصدق عليه إن هو عالم أزهري بالمعنى الكامل، لأنه استطاع أن يصل إلى قلوب العباد، بقلبه فجعل الله- سبحانه وتعالى- الناس يقبلون عليه، هو ضده السر، سر الوصول، أو سر القبول، فربنا وضع له القبول، لأن هو اشتغل بالقرآن الكريم".

واستكمل: "استطاع الشيخ الشعراوي أن يوصل المعلومة كاملة للناس بطريقة سلسة، الحقيقة الكبير والصغير المثقف وحتى وغير المتعلم يقعد الجميع يتعلق بكلامه، بل الناس كانت تتابع البرنامج بطاعة على مدار الأسبوع من شدة حلاوة الكلام، الكلمات اللي يقولها وكان حافظًا للقرآن الكريم مدركًا للغة العربية، جمع الأحاديث النبوية الشريفة لذلك يعني ربنا- سبحانه وتعالى- وضع له القبول".

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