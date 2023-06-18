الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: الشيخ الشعراوى كان لديه سر الوصول للناس (فيديو)

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، والذي تحل ذكرى وفاته في 17 يونيو من كل عام، يصدق فيه قول بعض السلف الصالح: (إذا أقبل العبد على الله بقلبه فإن الله يقبل عليه بقلوب عباده).

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الشيخ محمد متولي الشعراوي، أقبل على الله بقلبه في القرآن الكريم، أقبل على الله، كان يبسط المعلومة للناس، ولذلك وهب وأصبح الحب الموجود في قلوب الناس، ليس على مستوى مصر فقط، بل للعالمين، يعني جميع الناس، فهو عالم أزهري جليل يصدق عليه إن هو عالم أزهري بالمعنى الكامل، لأنه استطاع أن يصل إلى قلوب العباد، بقلبه فجعل الله- سبحانه وتعالى- الناس يقبلون عليه، هو ضده السر، سر الوصول، أو سر القبول، فربنا وضع له القبول، لأن هو اشتغل بالقرآن الكريم".

واستكمل: "استطاع الشيخ الشعراوي أن يوصل المعلومة كاملة للناس بطريقة سلسة، الحقيقة الكبير والصغير المثقف وحتى وغير المتعلم يقعد الجميع يتعلق بكلامه، بل الناس كانت تتابع البرنامج بطاعة على مدار الأسبوع من شدة حلاوة الكلام، الكلمات اللي يقولها وكان حافظًا للقرآن الكريم مدركًا للغة العربية، جمع الأحاديث النبوية الشريفة لذلك يعني ربنا- سبحانه وتعالى- وضع له القبول".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=bJumeqIZTrw

 

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد متولي الشعراوي فتاوى الناس دار الافتاء المصرية

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل

السعودية تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر ذى الحجة

"محامية مشبوهة" على علاقة عاطفية مع قاتل طبيب الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران