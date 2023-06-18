إحالة المتهمين بسرقة محل هواتف بالأميرية للجنح

قررت نيابة الأميرية، الأحد، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة هواتف المحمول من داخل محل بالأميرية.

تبلغ لقسم شرطة الأميرية من صاحب محل للهواتف المحمولة باكتشافه سرقة مجموعة من الهواتف المحمولة مختلفة الأنواع من داخل المحل ملكه.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 32 هاتف محمول جديد مختلف الأنواع، 10 هاتف محمول مستعمل، أجنة حديدية، جاكوش.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بأنهم نظرا لترددهم على المنطقة محل البلاغ حضر فى أذاهنهم سرقة المحل لبيع الهواتف والكسب منها وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهواتف، وأقر بأن كافة المسروقات المستولى عليها من المحل ملكه واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.