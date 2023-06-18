الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية الصينى يوافق على دعوة بلينكن لزيارة واشنطن

تشين جانج
تشين جانج

وافق وزير الخارجية الصيني تشين جانج، على دعوة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة واشنطن، وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الصيني إن بلاده ملتزمة بعلاقة بناءة مع واشنطن.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن، خلال زيارة بلينكن إلى الصين.

بلينكن يؤكد أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين

فيما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد أن المحادثات مع نظيره الصيني كانت موضوعية وبناءة، مشددًا على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين لتجنب سوء الفهم في العلاقات بين البلدين.

تناول اللقاء مناقشة وطرح أبرز القضايا المثيرة للقلق وفرص تحقيق المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والصين.

وزير الخارجية الصيني وزير الخارجية الصيني تشين جانج أنتوني بلينكن زيارة أنتوني بلينكن للصين الولايات المتحدة والصين

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