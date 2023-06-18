عصام عفيفي: الحوار الوطني اعاد الدماء للحياة السياسية والاحزاب

وجه النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا: “أعاد بنا هذا الحوار إلى تدفق الدماء للحياة السياسية والاحزاب السياسية وإزالة بعض الانسداد الذي أصابها في الفترة الماضية”.

وأكد خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالحوار الوطني، على أهمية المجالس الشعبية المحلية ودورها الهام في تحقيق وتدعيم الديمقراطية، وكذلك في زيادة نسبة التنمية في الوحدات المحلية وتدعيم حقوق الإنسان وكونها المدرسة السياسية الحقيقية لتكوين الكوادر السياسية، وأنها الوسيلة الفعالة في تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي والمشاركة الشعبية في التنمية.

وأضاف عفيفي أنه لابد أن نحيي حالة التوافق بين الحضور والتي حدثت في الجلسة الماضية على أهمية وضرورة إجراء المجالس الشعبية المحلية، ويطيب لنا كحزب مستقبل وطن، أن نعرض ما سبق أن أكدنا عليه بالجلسة السابقة حول رؤيتنا بالنسبة للنظام الانتخابي والنظام الأنسب والذي يتوافق مع نص المادة 180 من دستور جمهورية مصر العربية والذي يضمن لنا من تحقيق الكوتة التميزية المنصوص عليها ويسهل تطبيقه وتنفيذه ويتناسب مع ثقافة الشعب المصري هو النظام القائمة المطلقة المغلقة.

وعلق: أتحدث إليكم اليوم كرئيس مجلس محلي سابق بالإضافة لكوني ممثل لحزب مستقبل وطن بهذه الجلسة، موضحًا أننا نؤكد على أهمية فصل موازنة المجالس الشعبية المحلية عن موازنة الجهاز التنفيذي وأن هذا الأمر في غاية الأهمية لممارسة حقيقية وديمقراطية وأداء فعال وحقيقي للدور المبتغى من المجالس الشعبية المحلية.

واستطرد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أننا نؤكد على أنه لابد من وضع الضوابط المناسبة لآلية الرقابة التي استحداثها دستور 2014 وتعديلاته في 2019 والخاصة بحق الاستجواب وسحب الثقة وأن تكون هذه الضوابط كفيلة بممارسة حقيقية مفيدة وصحية دون انحراف أو تغول من المجالس الشعبية المحلية ودون تفريغ لمضمون هذه الآلية من آليات الرقابة المهمة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.