غرق طفل فى إحدى ترع قوص بقنا

شهدت محافظة قنا، الأحد، غرق طفل في إحدى الترع بنطاق مركز قوص وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه، والتحفظ على جثته في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد غرق طفل داخل ترعة في قنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري لمكان الحادث.

تمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى "إياد.ح" 7 سنوات، غرق في ترعة المفرجية بقوص، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقوص.