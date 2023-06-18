الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فيفيان معوض: "تكريمى من الرئيس السيسى حاجة كبيرة"

فيفيان معوض
فيفيان معوض

أعربت فيفيان معوض، مصممة أزياء، وإحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب، عن سعادتها بالتكريم قائلة: "تكريمي من الرئيس السيسي حاجة كبيرة جدا".

وقالت فيفيان، خلال حوارها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "cbc" الأحد: "التكريم أعطاني دافعًا كبيرًا جدًا؛ لأني كنت مريحة شوية بعد الولادة، لكن دلوقتي الخطة بتاعتي أصبحت كبيرة جدًا بعد تكريم الرئيس السيسي".

وأضافت: "بخطط إني أنتشر أكثر في مصر وخارج مصر، وبعمل برضه تصميمات للمحجبات".

وتابعت: "بوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الذين دعموني خلال الفترة الأخيرة، عائلتي وأصدقائي والناس اللي بيشتغلوا معايا ساعدوني علشان أحقق اللي أنا عاوزاه".

فيفيان معوض فيفيان معوض مصممة أزياء الرئيس عبد الفتاح السيسي الستات مايعرفوش يكدبوا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المؤتمر الوطنى للشباب

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