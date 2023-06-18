فيفيان معوض: "تكريمى من الرئيس السيسى حاجة كبيرة"

أعربت فيفيان معوض، مصممة أزياء، وإحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب، عن سعادتها بالتكريم قائلة: "تكريمي من الرئيس السيسي حاجة كبيرة جدا".

وقالت فيفيان، خلال حوارها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "cbc" الأحد: "التكريم أعطاني دافعًا كبيرًا جدًا؛ لأني كنت مريحة شوية بعد الولادة، لكن دلوقتي الخطة بتاعتي أصبحت كبيرة جدًا بعد تكريم الرئيس السيسي".

وأضافت: "بخطط إني أنتشر أكثر في مصر وخارج مصر، وبعمل برضه تصميمات للمحجبات".

وتابعت: "بوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الذين دعموني خلال الفترة الأخيرة، عائلتي وأصدقائي والناس اللي بيشتغلوا معايا ساعدوني علشان أحقق اللي أنا عاوزاه".