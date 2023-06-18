الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زوجة تطلب الطلاق بسبب "الواى فاى"

الطلاق
الطلاق

استعرضت الإعلامية منى عبدالغني، قضية طلاق غريبة لسيدة طلبت الانفصال عن زوجها لأنه يستخدم "واي فاي" الإنترنت بمفرده.

وقالت منى عبدالغني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة “cbc”: "الزوجة طلبت الطلاق لأن زوجها يستخدم الواي فاي لوحده وهى مش عارفة تشوف المسلسلات على الإنترنت".

وأضافت: "الزوجة تقول إن زوجها بحكم عمله من المنزل يقضي وقتًا طويلًا جدًا على الإنترنت، وبالتالي يستخدم الواي فاي بشكل أكبر بكثير، وهى مش عارفة تتابع المسلسلات".

وتابعت عبدالغني: "أنا بشوف إن عمل الرجل من المنزل ميزة، هو بيشتغل مش بيلعب، قاعد قدام عينك فإيه فكرة إني أرفع قضية طلاق وأخرب بيتي علشان الواي فاي".

إيمان عزالدين: الطلاق بسبب “الواي فاي” كلام تافه

فيما علقت الإعلامية إيمان عزالدين قائلة: "لو هو قاعد على السوشيال ميديا كنا ممكن نتكلم، لكن الرجل قاعد بيشوف شغله، هاتي راوتر لكن إنك تطلبي الطلاق على سبب زي ده تبقى تلكيكة، قولي الأسباب الحقيقية اللي تخليكي تطلبي الطلاق، لكن الواي فاي مش سبب خالص وكلام تافه".

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