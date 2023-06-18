الحبس سنة للمتهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر

أمرت محكمة جنح الشروق وبدر، الأحد، بمعاقبة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر بالحبس سنة مع الشغل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين (على.م) و(إسلام.م) عاطلان، قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة بدر عدة بلاغات من الأهالي تفيد بسرقة شققهم السكنية وباجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عاطلين وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية، وعثر بحوزتهما على بعض المضبوطات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.