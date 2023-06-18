"السلامونى" نهض بالمسرح الشعبى.. وواجه الإرهاب بـ"السحرة" و"رسائل الشيطان"

اختلف الكاتب الراحل محمد أبوالعلا السلاموني، الذي وافته المنيه اليوم، عن أبناء جيله ومعه الكاتب «يسري الجندي» في أنهما بدأ معًا الكتابة للمسرح في الستينيات، لكن الضوء كان مُسلطًا- أيامها- على كُتَّاب العاصمة، دون غيرهم من الذين يعيشون بعيدًا عنها، ولذلك تأخرت أعماله، وغاب تقديمها على خشبة المسرح، ولم تجد النور على المسارح الرسمية إلا في أوائل الثمانينيات، حين أخرج له المخرج عبدالرحيم الزرقاني مسرحية الثأر ورحلة العذاب إنتاج المسرح الحديث، ولهذا السبب لا يُعد تعبير (الجيل) موضوعيًّا.

وقدم الكاتب الراحل محمد أبوالعلا السلاموني عددًا من النصوص المسرحية، التي تندرج تحت ما يُسمي بالمسرح الشعبي؛ ذلك المسرح الذي ظهرت نصوصه لدى عدد من كتاب الجيل الثالث منهم، بالإضافة إلى الكتاب: شوقي عبدالحكيم - محمد الفيل - عبدالغني داود- رأفت الدويري- يسري الجندي، وكان قد سبقهم إلى كتابة ذلك النوع من المسرح الكاتب محمود دياب، في مسرحيته ليالي الحصاد الزوبعة، وكذلك بعض أعمال الفريد فرج، وفاروق خورشيد، وقبل كل هؤلاء توفيق الحكيم حين كتب مسرحية (الزمار)، و(الصفقة)، و(ويا طالع الشجرة).

كل هذه الكتابات وغيرها- استطاعت أن تحدد ملامح هذا المسرح، الذي حاول الدكتور علي الراعي أن يكتب عنه ما يشبه الأرجانون الصغير للمسرح الذي كتبه "بريخت" تنظيرًا للمسرح الملحمي.

كما اقتحم السلاموني عالم التابو والمناطق المحرمة التي تعكس الفكر المتطرف والإرهاب الذي مارسه البعض باسم الدين، فكتب عددًا من المسرحيات التي تناولت هذه القضية، واستقى بعض موضوعاتها من التاريخ، والبعض الآخر من الواقع الحالي، كاشفًا خلالها عن أن الفكر المتطرف اتخذ الدين ستارًا لتحقيق مأربه، وأن أصحابه وظفوا الدين في السياسة وخلطوا الأوراق وماسوا كل ألوان العنف والاستبداد والإرهاب للوصول إلى غايتهم، وهي: «السحرة، والمليم بأربعة، وأمير الحشاشين، وديوان البقر، والحادثة التي جرت في شهر سبتمبر، ورسائل الشيطان، وجهاد الفواحش في زمن الدواعش، القتل في جنين».