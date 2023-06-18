الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. "سينوغرافيا العرض المسرحي في الأماكن الأثرية" بالأمير طاز

سينوغرافيا العرض
سينوغرافيا العرض المسرحي

يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية  ندوة بعنوان "سينوغرافيا العرض المسرحي في الأماكن الأثرية" وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023.

يشارك في الندوة: الناقد المسرحي أحمد خميس، المخرج إسلام إمام، مهندس الديكور محمد الغرباوي، ومهندس الديكور محمد جابر.

يتناول المشاركون القضايا المتعلقة بأهمية السينوغرافيا بعناصرها المختلفة في العروض المسرحية بالأماكن الأثرية، وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل، وكيفية التعامل الجمالي مع الأثر مع تقديم أمثلة من عروض تم تقديمها في عدد من الأماكن الأثرية ذات الطبيعة الجمالية المتفردة وما يمكن أن تكون عليه العروض المسرحية في تلك الأماكن في المستقبل.

قصر الأمير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية سينوغرافيا العرض المسرحى في الأماكن الاثرية الناقد المسرحى أحمد خميس محمد جابر

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