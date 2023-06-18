باسل عادل: البحث العلمي لا يقتصر على العلوم الطبيعية بل يشمل الإنسانية

رحب باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، بالحضور خلال مناقشة قانون" تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي" المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسات الحوار الوطني.

وعن المقترحات، قال مؤسس كتلة الحوار، إنه على صعيد المفهوم والفكر، فإن البحث العلمي لا يقتصر على العلوم الطبيعية بل يشمل العلوم الإنسانية كالاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ.

وعلى الصعيد المؤسسي، ضرورة أهمية تطبيق معيار الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمي، حيث دائما ما توجد إشارات إن الصندوق يحتوي على موارد ولكن لا يوجد من يتقدم للاستفادة منه، لافتا إلى أهمية حماية المنتجات والافكار العلمية الموجودة في أكاديمية البحث العلمي وهو ما يقتضي ضرورة انفاذ قانون حقوق الملكية الفكرية خاصة وأن مصر عضو في ال World international property rights organizations.

وعن الإشكالية، أشار عادل، إلى وجود تعدد في الجهات التي تضطلع بعملية حماية الملكية الفكرية، وضرورة إلحاق الجامعات الحكومية والخاصة بحضانات للأفكار والابتكار وأن يصدر قانون بذلك.

وعلى الصعيد المالي، أكد ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي من خلال ربط المصانع والشركات بمقدمي الحلول لتبنيها وتمويلها.

وعلى الصعيد السياسي، أكد ضرورة تفعيل مواد الدستور ١٩،٢٠،٢١ وبصفة خاصة المادة ٢١ المعنية بان تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، فمن الصعب تصور أي نهضة في العلم او تطوير البحث العلمي بدون حريات اكاديمية، السيطرة الأمنية على الجامعات تلحق الضرر بالبحث العلمي فكيف يمكن التفاعل وتبادل العلوم والأفكار اذا كان من المستحيل عقد مؤتمر علمي مع طرف اجنبي او استضافة خبير او عالم اجنبي ! الاحتكاك العلمي بيننا وبين العالم الخارجي لصالح مصر ولصالح العلم حيث سنضطلع على أهم التطورات في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة من جانب وسيضطلع الاخر على افكارنا وجهودنا في تطوير البحث العلمي والتعليم الجامعي من جانب اخر ، وجميعها ترتقي بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي. كما يساهم ما سبق في الإعداد الجيد للكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وعن المقترحات، أشار مؤسس كتلة الحوار، إلى ضرورة تخفيف الإجراءات الأمنية عن عقد الفعاليات العلمية واستضافة الخبرات العلمية في كافة المجالات، وتبسيط اجراءات الحصول علي الموافقات الأمنية وتحديد آجال معقولة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.