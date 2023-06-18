وزير التموين: شراء 3.6 مليون طن قمح محلى منذ بدء التوريد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه تم شراء كميات من القمح المحلي من المزارعين وصلت إلى 3.6 مليون طن منذ بدء التوريد في أبريل الماضي.

وأضاف الوزير في تصريح اليوم، أن الدولة اقتربت حالياً من تحقيق مستهدفاتها من شراء القمح المحلي خلال العام الجاري والبالغ 4 ملايين طن.

وأكد وزير التموين، أن الاستيراد الحكومي من القمح بلغ 3.5 مليون طن من مصادر متنوعة، منذ بداية العام المالي 2022-2023، حتى الآن، مشيرًا إلى أن احتياطي البلاد من القمح يكفي 6 أشهر.

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.